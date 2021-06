OAB parabeniza a criação da Patrulha Maria da Penha em Búzios - OAB Búzios

OAB parabeniza a criação da Patrulha Maria da Penha em Búzios OAB Búzios

Por O Dia

Publicado 14/06/2021 07:55

Búzios - A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) através da subseção do município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro enviou um ofício ao Inspetor geral da Guarda Civil Municipal e Patrimonial da cidade, Otávio Carvalho de Azevedo parabenizando pela criação da Patrulha Maria da Penha.

Segundo o ofício de cumprimentos da OAB, assinado pelo Presdente da subseção de Búzios, Dr. Márcio José Teixeira de Sá, a Patrulha Maria da Penha em Búzios será de grande importância para o atendimento e proteção às vítimas de violência contra a mulher.