Segurança e Ordem Pública de Búzios acompanham Operação do Ministério Público do TrabalhoPrefeitura de Búzios

Por O Dia

Publicado 16/06/2021 07:52

Búzios - A Secretaria de Segurança e Ordem Pública do município de Búzios na Região dos Lagos do Rio, através da Coordenadoria de Postura, atendeu, nesta sexta-feira (11), uma solicitação do Ministério Público do Trabalho para dar apoio a uma operação de fiscalização trabalhista referentes a agências de viagens e alugueis de Buggys.

Os agentes acompanharam o Auditor Fiscal Federal do Trabalho, Carlos Alberto, nos endereços para averiguações das denúncias, porém todos eles estavam fechados. Segundo informações da diligência, por acaso o proprietário de uma empresa listada estava próximo ao local de outro endereço que constava na lista do auditor, onde foram feitos alguns questionamentos ao mesmo pelo auditor, e após, fora instruído para contratar um funcionário por questões trabalhistas.

Segundo os agentes da Coordenadoria de Postura, a operação transcorreu tranquilamente, com muito profissionalismo e educação do auditor.