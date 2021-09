Outubro Rosa em Búzios tem início com Trilha das Emerências - Imagem de internet

Outubro Rosa em Búzios tem início com Trilha das EmerênciasImagem de internet

Publicado 30/09/2021 11:46

Búzios - A Secretaria da Mulher e do Idoso em parceria com a Secretaria do Lazer e do Esporte do município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro estão organizando, para o próximo domingo, (03) a Trilha das Emerências para dar início as ações do Outubro Rosa no município.

De acordo com a Secretaria da Mulher, o ponto de encontro para o passeio será às 7h, no campo de José Gonçalves.

'A trilha será percorrida até a subida da Serra das Emerências. Os organizadores pedem aos participantes para usarem a cor rosa no passeio.

A participação é gratuita e não tem inscrição', afirma Daniele Guimarães, Secretária da Mulher e do Idoso de Búzios.