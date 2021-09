Agência bancária é autuada em Búzios pela demora no atendimento - Procon de Búzios

Publicado 30/09/2021 11:47

Búzios - Uma agência bancária foi autuada em Búzios, município da Região dos Lagos do Rio, pelo Procon da cidade, por demora no atendimento aos clientes.

Segundo informações, nesta quarta-feira (29) o Procon de Búzios foi acionado por clientes de uma agência bancária que fica no Centro da cidade, onde se alegava uma demora muito acima do normal para o atendimento na agência.

Chegando ao local, a equipe do Procon de fato constatou um número inaceitável de pessoas na fila, e muitas delas, no sol fora da agência.

Segundo o Coordenador do Procon, Dr. Paulo Bezerra, foi lavrado o Auto de Infração dando início ao processo administrativo em face da empresa, que, observados os princípios da ampla defesa e o contraditório, poderá resultar em multa.

Além da fila, também foram constatados outras irregularidades e licenças obrigatórias por parte do Banco, sendo dado prazo de 15 dias para defesa e rol de documentos