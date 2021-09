Patrulha Maria da Penha de Búzios recebe agentes da Patrulha de Quissamã - Prefeitura de Búzios

Publicado 30/09/2021 11:47

Búzios - A Patrulha Maria da Penha do município de Búzios na Região dos Lagos do Rio, recebeu nesta terça-feira (28) agentes da Patrulha do município de Quissamã. A equipe, que é destaque em atendimento e referência no combate a violência contra a mulher, comandada pela Guarda Municipal, recepcionou os visitantes e ressaltou a interação das equipes.

'A troca de experiências e o compartilhamento de tecnologia foram destaque no encontro', informaram ao O Dia.

De acordo com o comandante da GM, Otavio Azevedo, a Patrulha Maria da Penha tem recebido a visita de patrulhas da região.

“Nossa patrulha tem sido exemplo para várias cidades, isso nos dá a certeza que estamos no caminho certo”, disse o comandante.