Motociclista é detido com moto roubada em BúziosPolícia Militar

Publicado 30/09/2021 11:47

Búzios - Um motociclista suspeito foi detido com moto roubada nesta terça-feira (28), no Bosque de Geribá, bairro do município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro.

De acordo com a Polícia Millitar o homem foi parado em atitude suspeita e após uma consulta, ficou confirmado que o veículo constava no sistema como roubado.

O caso foi registrado na Delegacia de Búzios.