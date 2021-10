Fernando Bertozzi declara Búzios como destino inclusivo no Fórum de Turismo LGBT - Divulgação

Publicado 01/10/2021 14:05

Búzios - O 'Fórum de Turismo LGBT' que aconteceu na última quinta-feira (30) no Hotel Tivoli Mofarej em São Paulo recebeu a participação de representantes do município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro. Composto por painéis sobre temas atuais relacionados ao segmento LGBT, o evento contou com workshops com cases de destinos e empresas alinhados às causas.

O escritor e ativista LGBT+ Fernando Bertozzi participou do fórum levando a cidade de Búzios como um destino acolhedor para este público. Ao lado da TurisRio, a Companhia de Turismo do Estado do Rio de Janeiro, ele apresentou sua cidade aos participantes do evento e declarou como um destino inclusivo e sem preconceito,

“Além de atender esse novo mercado na cidade, é necessário criar propostas de enfrentamento à homofobia, para que os turistas possam se sentir em casa quando vierem a Búzios. Por isso, estamos trabalhando fielmente nesta proposta de tornar Búzios uma cidade inclusiva.” destacou Fernando Bertozzi, que também é gerente na Secretaria de Turismo de Búzios.

O evento é reconhecido por ser uma plataforma de conhecimento, destacando os assuntos que são tendências entre os viajantes LGBT. O primeiro painel, por exemplo, explorou os desafios e as oportunidades no Turismo para transexuais.

O segundo painel teve foco no Turismo esportivo, voltado aos viajantes LGBT que têm a atividade física como principal motivador das viagens.

O Turismo LGBT em lugares não seguros foi o tema do terceiro debate como proposta de sugerir alternativas aos agentes para ajudar esse perfil de viajante a realizar seu sonho, sem que ele precise se colocar em situações de risco.

O painel de encerramento abordou destinos nacionais preparados para receber o turista LGBT.

Fernando Bertozzi vem trabalhando com este segmento há 8 anos em Armação dos Búzios, e a cidade finalmente entra no calendário de destinos LGBT do Brasil.