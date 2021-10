Búzios participa do Fórum de Turismo LGBT em São Paulo - Prefeitura de Búzios

Publicado 01/10/2021 14:05

Búzios - A Prefeitura de Búzios, único município brasileiro na lista dos mais promissores de 2021 pelo site 'Trip Advisor', através da Secretaria de Turismo participou nesta quinta-feira (30), no Hotel Tivoli Mofarrej em São Paulo do Fórum de Turismo LGBT, como expositor em parceria com a Companhia de Turismo do Estado do Rio de Janeiro (TurisRio), levando a cidade como destino acolhedor para este público.

O Fórum de Turismo LGBT contou com workshops com cases de destinos e empresas alinhados às causas LGBT. De acordo com o gerente da secretaria, Fernando Bertozzi, o evento além de promover negócios, gerou reflexão na busca por soluções que apoiem o crescimento do Turismo LGBT no país.

“Além de atender esse novo mercado na cidade, é necessário criar propostas de enfrentamento à homofobia, para que os turistas possam se sentir em casa quando vierem a Búzios. Por isso, estamos trabalhando fielmente nesta proposta de tornar Búzios uma cidade inclusiva”, destacou Fernando.

O secretario da Pasta, Dom de Búzios, disse que a cidade só tem a ganhar com esse mercado que cresceu muito ao longo dos anos. O Fórum de Turismo LGBT é reconhecido por ser uma plataforma de conhecimento, destacando os assuntos que são tendências no mercado.

Segundo informações os temas do evento foram:

– Os desafios e as oportunidades no turismo para transexuais;

– Foco no turismo esportivo, voltado aos viajantes LGBT que têm a atividade física como principal motivador das viagens;

– O turismo LGBT em lugares não seguros;

– Destinos nacionais preparados para receber o turista LGBT.