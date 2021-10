Reurbanização no Trevo do Barbuda é realizado em Búzios - Prefeitura de Búzios

Publicado 01/10/2021 14:06

Búzios - A Prefeitura do município de Búzios na Região dos Lagos do Rio, através da Secretaria do Ambiente, Pesca e Urbanismo está realizando nesta semana a reurbanização no Trevo da Barbuda.

A equipe do setor de Parque e Jardins iniciou o paisagismo com a colocação de gramas nos canteiros no entorno do trevo, avançando no projeto de reurbanizaçção do balneário.

'Os canteiros serão remodelados com jardins e novas espécies de mudas serão plantadas como: palmeiras, bromélias, gáveas entre outras, dando novo visual à via pública', informam os responsáveis.