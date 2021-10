Feirantes da Rasa são atendidos pelo Prefeito Alexandre Martins - Prefeitura de Búzios

Feirantes da Rasa são atendidos pelo Prefeito Alexandre MartinsPrefeitura de Búzios

Publicado 01/10/2021 14:06

Búzios - O Prefeito do município de Búzios na Região dos Lagos do Rio, Alexandre Martins, recebeu nesta quinta-feira (30) em seu gabinete da Rasa, os feirantes do bairro (antiga Feira Nordestina), além de outros moradores.

Segundo informações, no bate-papo, o chefe do executivo buziano orientou o grupo para se organizarem legalmente, realizando o cadastramento como ambulantes. Na ocasião, o gestor se comprometeu em ajudar nas barracas e iluminação da feira no INEFI. O cadastramento é específico para os feirantes que já possuem suas barracas.

“Foi um prazer recebê-los em meu gabinete. Foi só um bate-papo para os orientar. Nós vamos organizar a feirinha da Rasa, agora será Feira de Gastronomia do INEFI”, explicou Alexandre.

Nesta sexta-feira (01), o prefeito fará seu atendimento normal no gabinete da subprefeitura na Rasa.