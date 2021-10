Fiscalização em áreas ambientais é intensificada em Búzios - Prefeitura de Búzios

Publicado 01/10/2021 14:06

Búzios - A Secretaria do Ambiente, Pesca e Urbanismo, em conjunto com Guarda Municipal, Romu e a Polícia Militar do balneário de Armação dos Búzios, município da Região dos Lagos do Rio, realizou nesta quinta-feira (29) uma fiscalização em área ambiental em São José.

Segundo a Prefeitura, a operação teve como objetivo coibir o desmatamento e venda de lotes em uma área verde do loteamento Águas Claras.

Na ação foram retirados mourões com demarcação de lotes e grande quantidade dos mesmos escondidos na Mata.

A Secretaria de Ambiente, Pesca e Urbanismo orienta a população que antes de comprar ou construir, busque informações sobre o local. Se o loteamento é regular perante o município e se é possível construir no local. Uma equipe interna da secretaria está monitorando as redes sociais para coibir loteamentos irregulares e desmatamento.