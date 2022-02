Secretário de Turismo recebe Assessor Especial do Turismo Estadual para análise de implantação de projeto em Búzios - Prefeitura de Búzios

Publicado 14/02/2022 14:05

Búzios - O secretário de Turismo do município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, Dom de Búzios recebeu em seu gabinete, nesta última quarta-feira (09), o assessor especial do secretário de Turismo do Rio de Janeiro, Junior Arruda, e o parceiro Alessandro Codeço para apresentação da ação “Tô no Rio”.

O projeto em pauta é uma ação do Governo do Estado que visa promover os destinos turísticos através de divulgação realizada em um contêiner instagramável que exibe vídeos dos locais turísticos dos municípios do estado.

O espaço também se torna um centro de informações turísticas com apresentação de DJs e shows no fim de tarde. Os chamados lugares instagramáveis se tornaram uma tendência nas redes sociais e possibilitam muita diversão aos convidados.

O secretário da pasta segue em busca de inovações e estratégias para que a cidade possa permanecer como um dos destinos mais procurados do estado, e Búzios certamente fará parte da ação que difunde as belezas das cidades.