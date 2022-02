Búzios

Secretário de Turismo recebe Assessor Especial do Turismo Estadual para análise de implantação de projeto em Búzios

O projeto em pauta é uma ação do Governo do Estado que visa promover os destinos turísticos através de divulgação realizada em um contêiner instagramável que exibe vídeos dos locais turísticos dos municípios do estado

