Prefeito de Búzios se reúne com merendeiras escolares do município para discutir melhorias para categoriaPrefeitura de Búzios

Publicado 14/02/2022 14:06

Búzios - O prefeito do município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio, Alexandre Martins, participou de uma reunião na última semana com as merendeiras escolares da cidade para ouvir as opiniões e anseios sobre as demandas da sua área.

Durante o encontro, que aconteceu na escola José Pereira Neves Júnior, estiveram presentes a secretária de Educação, Carla Natália e a Coordenadora de RH Naldia Lopes, para em conjunto com as servidoras, discutirem sobre a extinção gradativa do cargo e traçarem as melhores condições para atingir a valorização da categoria.

De acordo com o gestor, ouvir as demandas é fundamental para se estabelecer uma gestão participativa e consequentemente alcançar êxito nas ações executadas.