Alexandre Martins, Prefeito de Búzios fala sobre a lista dos vacinados, Covid-19, Lockdown e os 100 dias de GovernoImagem de internet

Publicado 11/03/2022 07:54 | Atualizado 11/03/2022 09:22

Búzios - O município de Armação dos Búzios, o destino turístico mais procurado da Região dos Lagos do Rio de Janeiro, saiu na frente mais uma vez, e lançou na noite desta quinta-feira (10) o seu calendário de eventos oficial que conta com 59 atrações, entre grandes e pequenos eventos e ainda anunciou obras por toda a cidade.

A coletiva de imprensa realizada em um hotel do balneário contou com a presença do anfitrião do evento, o Prefeito Alexandre Martins, além do Presidente da Câmara dos Vereadores, o Vereador Rafael Aguiar, do Vice-Prefeito e Secretário de Obras Miguel Pereira, dos Secretários de Esporte, Gugu Braga, da Cultura, Luiz Romano e do superintendente de Eventos de Búzios Ricardo Valdívia, vereadores e representantes do Governo do Estado do Rio de Janeiro.

'Búzios será a cidade mais badalada do Brasil', declarou entusiasmado o chefe do executivo buziano, Alexandre Martins, afirmando que decidiu anunciar e divulgar o calendário de eventos da península junto com o cronograma de obras, por entender que os dois são de suma importância para a cidade nesse período de retomada pós pandemia.

Dentre as dezenas de eventos apresentados, Búzios terá eventos esportivos como o 'Festival de Beach Tênis' em março ao campeonato estadual de vela em julho e o 'Búzios Jazz Festival', aguardado evento para os amantes da música será realizado em maio. Os eventos musicais ainda contarão com o 'Festival Gospel' e presença confirmada da banda Capital Nacional, referência na música pop rock brasileira no evento 'Búzios Motocross Festival'. O 'Degusta Búzios', evento gastronômico que foi um sucesso do ano passado, retorna esse ano no calendário fixo, porém será realizado em todo o mês de outubro. Eventos de cultura e arte, festas tradicionais do município e o acertado 'Natal Luz' também serão realizados, dentre as inúmeras opções do calendário oficial de eventos de Búzios, que pode aumentar, segundo Alexandre Martins, que disse que ainda existem outros eventos na agulha que estão apenas aguardando os últimos detalhes para fechar e realizar ainda em 2022.

'Estamos preocupados sim com eventos de qualidade, para atrair ainda mais gente para Búzios, porém também estamos trabalhando firmes na infraestrutura da cidade, pensando no morador, no cidadão, nas famílias buzianas e em quem nos visita', disse Alexandre Martins, Prefeito de Búzios que destaca a construção da UPA da Rasa, a obra na RJ que é a entrada da cidade e está sendo realizada em parceria com o Governo do Estado do Rio de Janeiro e a construção da primeira rodoviária do balneário que ainda será um 'Centro Comercial Rodoviário' com cerca de 52 lojas.