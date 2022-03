O prefeito de Armação dos Búzios, Alexandre Martins (REP) anunciou o tão esperado Calendário de Eventos 2022 - Renata Cristiane

Publicado 11/03/2022 07:55

Búzios - O município de Búzios, o balneário mais charmoso do Brasil e destino brasileiro preferido dos turistas e visitantes do mundo, após abolir as medidas restritivas contra a Covid-19, inclusive liberar o uso das máscaras, se mostra confiante e com 'todo fòlego', como declarou o Prefeito Alexandre Martins nesse momento que se acreditam na pós pandemia.

'Estamos com todo fôlego nessa retomada pós pandemia', afirmou o chefe do executivo buziano em coletiva de imprensa na noite desta quinta-feira (10) na cidade, porém ele pontua a responsabilidade que sempre lidou e tratou a pandemia: 'Continuaremos crescendo e retomando com responsabilidade. Somos o município do estado do Rio de Janeiro que mais salvou vidas contra o coronavírus, ampliamos nossa rede de saúde, o número de leitos, fizemos barreiras sanitárias de verdade, se destacando na Região dos Lagos e no estado no combate a pandemia da Covid-19, por isso hoje podemos falar e acreditar em momento pós pandemia', falou com exclusividade ao Dia.