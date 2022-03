Alexandre Martins, Prefeito de Búzios fala sobre a lista dos vacinados, Covid-19, Lockdown e os 100 dias de Governo - Imagem de internet

Alexandre Martins, Prefeito de Búzios fala sobre a lista dos vacinados, Covid-19, Lockdown e os 100 dias de GovernoImagem de internet

Publicado 17/03/2022 18:59

Búzios - Após o sucesso do anúncio do pacotão de obras e do extenso calendário de eventos, o Prefeito do município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio, Alexandre Martins, concedeu nesta quinta-feira (17) o reajuste salarial de todos os servidores públicos, contratados e comissionados do município. O aumento salarial de 10,8% é referente a inflação acumulada, conforme apurado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), de 10,797090% no período entre março de 2021 e fevereiro de 2022.



O reajuste realizado está de acordo com a Lei nº 332, de 16 de setembro de 2002, que institui a data de 15 de março, como limite para revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos municipais de Búzios.



O aumento salarial foi aprovado por unanimidade pelos vereadores na sessão desta terça-feira (15) na Câmara Municipal e será efetuado nos proventos desde mês de março.

'Nosso compromisso é com a cidade, com os moradores e as famílias e com os servidores públicos municipais que nos ajudam, e muito, a fazer tudo acontecer em Búzios', afirmou Alexandre Martins ao Dia.