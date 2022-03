Prefeito de Búzios tem encontro com representantes de Segurança Pública do município - Prefeitura de Búzios

Prefeito de Búzios tem encontro com representantes de Segurança Pública do municípioPrefeitura de Búzios

Publicado 30/03/2022 12:22

Búzios - O prefeito de Búzios, Alexandre Martins, recebeu nesta terça-feira (29) os representantes da 127º DP, MP, 25º BPM, 5º CIA e da Secretaria de Segurança e Ordem Pública, que são os órgãos responsáveis pela segurança pública do município.



Na ocasião, o gestor cobrou dos responsáveis mais celeridades nas investigações dos últimos acontecimentos ocorridos na cidade e disse, que os buzianos clamam por justiça.

Alexandre Martins, Prefeito de Búzios, também sugeriu um canal direto entre as autoridades presentes, afim de alinhar estratégias e soluções, no que tange a segurança pública do município, e informou que irá remanejar os Guardas Patrimoniais para ajudar nas ruas e contratar vigias para o Patrimônio Público.



Na reunião ficou acertado que a Polícia Militar implantará um número de whatsApp para ajudar o 190, além de aumentar o quantitativo policial na cidade.

Participaram da reunião: o Delegado da 127º DP, Rodrigo Bichara Moreira, a Promotora, Drª Isabel Kallmann, o Comandante da 25º BPM, coronel Gustavo Medeiros Bastos e 5ª CIA, Tenente Madureira, secretário interino da Secretaria de Segurança e Ordem Pública, Sérgio Henrique, o comandante da GCM, Otávio Azevedo, a secretária da Mulher e do Idoso, Daniele Guimarães, a coordenadora do Ceam, Karen e a Assistente Jurídica, Pâmela e o coordenador do Centro Integrado de Operações e Segurança Pública (Ciosp), Nunes.