Publicado 18/04/2022 17:42 | Atualizado 18/04/2022 17:42

Búzios - A Prefeitura do município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio, por meio da Secretaria do Ambiente, Pesca e Urbanismo iniciou neste sábado (16) a campanha ambiental de conscientização “Praia sem lixo é um luxo”.

Um stand com a equipe do Ambiente foi montado na praia de Geribá, próximo ao Fishbone, com palestras educativas e distribuição de brindes para adultos e crianças. No próximo sábado (23), a equipe do Projeto Albatroz estará das 9h às 15h participando do evento.

Equipes do Ambiente estão instalando vários banners pela cidade com intuito de divulgar a campanha ambiental de conscientização sobre não jogar lixo nas praias. Além da mensagem educativa, a Prefeitura, por meio da Secretaria de Serviços Públicos, instalou lixeiras e contentores nas saídas de praias e próximo às unidades de Conservação.

Segundo o secretário do Ambiente, Pesca e Urbanismo, Evanildo Nascimento, é necessário que a população tenha consciência sobre a necessidade de juntar seu próprio lixo. O lixo quando descartado de forma irregular pode gerar vários problemas para munícipio, sendo totalmente prejudicial à saúde e ao meio ambiente.