Búzios se prepara para o maior Réveillon da história e Prefeitura promete queima de fogos histórica - Imagem de internet

Publicado 18/04/2022 17:43

Búzios - O município de Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, um dos destinos turísticos mais procurados do Brasil no mundo, após um feriadão de semana santa lotado, registrando alta ocupação na rede hoteleira do balneário, aguarda bater o recorde de público neste carnaval fora de época.

Segundo informações, Búzios está com 100% da rede hoteleira ocupada para o carnaval que será realizado neste próximo fim de semana que compreende os dias 22 a 24 de abril. O carnaval que tradicionalmente seria em fevereiro, mas foi alterado devido a pandemia da Covid-19 e a variante ômicron, promete agitar o balneário que se destaca como a cidade mais badalada do Brasil.