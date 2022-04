Apesar da pandemia controlada, Búzios tem novo cronograma de vacinação contra a Covid-19 - Imagem de internet

Apesar da pandemia controlada, Búzios tem novo cronograma de vacinação contra a Covid-19Imagem de internet

Publicado 18/04/2022 17:43

Búzios - Apesar dos baixos números e da queda dos casos da Covid-19 em Búzios, município da Região dos Lagos do Rio de Janeiro, o balneário continua sua campanha de vacinação e reforça seu cronograma contra o coronavírus.

A Secretaria de Saúde Búzios tem um novo cronograma de vacinação contra a Covid-19 para esta semana. Serão imunizados com a dose de reforço (D3) pessoas com 18 anos ou mais, e com a quarta dose idosos com 80 anos ou mais. A aplicação será nesta terça (19) e quarta-feira (20) nas Unidades Básicas de Saúde (USBs) do município, a partir das 14h, conforme a organização abaixo:



Dose de Reforço (D3) – 18 anos ou mais



-Terça-feira dia (19), nas UBSs: Cem braças, Olavo da Costa, Arpoador Cruzeiro, Rasa , José Gonçalves, São José e Baía Formosa.



-Quarta-feira (20), nas UBSs: Geribá, Ferradura, Brava e Capão.



Vacinação de Quarta Dose – 80 anos ou mais



-Terça-feira (19), nas UBSs: Cem braças, Olavo da Costa, Arpoador Cruzeiro, Rasa, José Gonçalves, São José e Baía Formosa.



– Quarta-feira (20), nas UBSs: Geribá, Ferradura, Brava e Capão.



Segundo a Secretaria de Saúde, para receber as doses é preciso levar o comprovante de vacinação das doses anteriores, além de documento de identificação e CPF.