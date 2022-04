Altinha, vôlei de praia e futevôlei agora com espaço demarcado em Geribá, famosa praia de Búzios - Prefeitura de Búzios

Altinha, vôlei de praia e futevôlei agora com espaço demarcado em Geribá, famosa praia de BúziosPrefeitura de Búzios

Publicado 18/04/2022 17:42 | Atualizado 18/04/2022 17:42

Búzios - A prática de alguns esportes como altinha, vôlei e futevôlei agora terão espaço demarcado na famosa praia de Geribá em Búzios, município da Região dos Lagos do Rio de Janeiro.

A Secretaria do Lazer e de Esporte em conjunto com a coordenadoria de Postura demarcou uma área do canto direito da praia de Geribá exclusiva para a prática de jogos esportivos: altinha, vôlei e futevôlei.



O espaço reservado está em acordo com a Lei 1.642 de 2021, que dispõe sobre a prática de esportes na faixa de areia das praias do município de Armação dos Búzios. Em qualquer outro local da praia não é permitido, sendo sujeito a apreensão das bolas pelas equipes de fiscalização de Postura.

O secretário do Esporte e de Lazer, Gugu Braga, comemorou a demarcação da área e disse: “Esporte é saúde, esporte é vida, pratique esporte você também”.