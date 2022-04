Búzios adquire novas viaturas para a fiscalização - Prefeitura de Búzios

Publicado 18/04/2022 17:42 | Atualizado 18/04/2022 17:43

Búzios - O município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio adquiriu novas viaturas para ajuda e apoio na fiscalização do balneário.

Segundo informações, a Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria de Segurança e Ordem Pública, adquiriu novas viaturas para a Coordenadoria de Trânsito e Transporte (CTT), visando reforçar as ações de fiscalização no município.

As novas viaturas contam com dispositivos regulamentares de alarme e iluminação intermitente, em atendimento ao artigo 29 do Código de Trânsito Brasileiro. Os veículos contam ainda com identificação visual padrão, que faz parte do esforço municipal em identificar devidamente seus agentes, trazendo maior segurança para as ações e população.