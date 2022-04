Búzios terá 2ª etapa do Campeonato Estadual de Motocross neste final de semana - Prefeitura de Búzios

Publicado 20/04/2022 13:57

Búzios - A Fazenda Cunha Bueno no bairro José Gonçalves em Búzios, a cidade mais badalada do Brasil, sediará a 2ª etapa do Campeonato Estadual de Motocross no balneário. O evento contará com show gratuito da Banda Capital Inicial, competições, praça de alimentação e posto médico.

Nesta sexta-feira (22), terá show com a banda de rock Capital Inicial na abertura da 2ª etapa do Campeonato Estadual da Liga Esportiva de Motociclismo do Estado do Rio de Janeiro (LEMERJ), a partir das 18 horas. O evento realizado entre os dias 22 a 24 de abril, feriado do carnaval fora de época.

No sábado e domingo (23 e 24) serão realizadas as provas de motocross nas categorias: MX 6, MX Júnior, MX50CC e MX65CC, a partir das 8h, com apresentação de bandas locais a partir das 17h.