Capital Inicial fará show gratuito nesta sexta-feira em BúziosImagem da internet

Publicado 19/04/2022 13:36

Búzios - O município de Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro além de ser conhecido como um dos destinos turísticos mais procurados do mundo, agora se consagra como a cidade mais badalada do Brasil e traz, neste fim de semana, a Banda Capital Inicial, num show gratuito. A banda é presença confirmada no 'Búzios Motocross Festival'.

O evento gratuito que acontecerá durante o fim de semana e feriado de carnaval fora de época, terá a famosa banda do pop rock nacional como show de abertura, na sexta-feira (22). Capital Inicial promete embalar os amantes do rock nacional com seus sucessos, que estão eternizados.

O 'Búzios Motocross Festival' acontecerá a partir da sexta-feria (22), as 18 horas, na Fazenda Cunha Bueno no bairro de José Fernandes em Búzios.

