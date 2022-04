Procon de Búzios autua e enquadra a Enel após inúmeras denúncias de irregularidades na prestação dos serviços - Prefeitura de Búzios

Publicado 19/04/2022 15:06

Búzios - O Procon do município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio realizou nesta segunda-feira (18) uma ação que objetivou a autuação da concessionária de energia elétrica Enel, após inúmeras denúncias e reclamações recebidas pelo órgão de defesa do consumidor.

Após apuração e averiguação dessas denúncias feitas pelos moradores do município, o órgão constatou diversas irregularidades na prestação dos serviços executados pela empresa.

Segundo o Procon, problemas como quedas constantes de energia, picos de luz, oscilação na energia elétrica mesmo com os usuários utilizando apenas uma fase, cortes indevidos e lançamentos de multas irregulares (TOI) que infringem as especificações da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), configuram a medida executada pelo Procon.

De acordo com a Coordenadora, Hanna Maia, as irregularidades ocorrem com frequência desde o mês de janeiro, e os fatos caracterizam a prestação de serviços de forma contrária ao que determina o Código de Defesa do Consumidor em seus artigos 6º e 14º. A empresa autuada tem o prazo de quinze (15) dias para apresentar o relatório de defesa.