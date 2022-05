Búzios - Estátua Brigit Bardot - Especial Turismo Costa do Sol - Prefeitura de Búzios

Búzios - Estátua Brigit Bardot - Especial Turismo Costa do Sol

Publicado 02/05/2022 17:58

Búzios - O município de Búzios na Região dos Lagos no Rio de Janeiro está concedendo o benefício e a anistia de até 100% de descontos nos juros e multas para quem estiver inscrito na dívida ativa do balneário que contraíram esses débitos até 2021.