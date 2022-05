'Festival de Jazz' será lançado nesta terça (03) em Búzios com muitas surpresas - Divulgação

Publicado 02/05/2022 21:17 | Atualizado 02/05/2022 21:20

Búzios - O município de Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, já conhecida como a cidade mais badalada do Brasil, prepara para amanhã, terça-feira (03), o lançamento do saudoso e inesquecível 'Festival de Jazz' e promete causar alvoroço, nostalgia e expectativa. A informação foi obtida com exclusividade pelo Dia.

O 'Búzios Jazz Festival' acontecerá nos dias 13 a 15 de maio e segundo informações, promete muitas surpresas.

'Se todos já ficaram maravilhados com eventos anteriores, organizados neste tempo de retomada econômica no balneário, pode esperar 'surpresa atrás de surpresa,'' revelaram as fontes exclusivas do Dia.

O Festival de Jazz faz parte da estratégia do governo Alexandre Martins em tornar Búzios a cidade mais badalada do Brasil e ainda, fomentar a economia, atraindo turistas e visitantes na baixa temporada com eventos de alta qualidade.