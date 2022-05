Servidores de Búzios comemoram dia do trabalhador com mínimo de R$1400 reais como piso salarial instituído - Prefeitura de Búzios

Publicado 02/05/2022 17:58

Búzios - Foi aprovado na Câmara Municipal do município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, por unanimidade, o Projeto de Lei 42/2022 enviado pelo chefe do executivo, o Prefeito Alexandre Martins, com pedido de urgência especial que institui o mínimo de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) para o piso salarial dos servidores municipais. O piso salarial mínimo começa a valer a partir do dia 1º de maio, Dia do Trabalhador.



Segundo informações, o Projeto tem por objetivo beneficiar determinadas categorias que tinham vencimento inferior ao salário mínimo nacional, como é o caso dos cargos de Merendeiras, Porteiros, Cozinheiras, Oficiais de Construção Civil, Coletores, Massoterapeutas, Inspetores de Alunos e Apoio Operacional.

De acordo com o prefeito, a aprovação do projeto é um reconhecimento à injustiça salarial e uma valorização do servidor municipal.



“Quero parabenizar a todos os servidores e a ServBúzios pela mobilização e reuniões com o executivo. Através dessa união, conseguimos corrigir essa injustiça salarial. A partir de 1º de maio, Dia do Trabalhador, os servidores de Búzios, não terão salários abaixo de R$1.400,00”, enfatizou Alexandre.