Publicado 02/05/2022 17:58

Búzios - O Procon de Búzios, município da Região dos Lagos do Rio, vem fiscalizando a empresa concessionária de energia elétrica do balneário e oficiou nesta sexta-feira (29) a Enel (Ampla Energia e Serviços S.A), determinando a adoção de diversas medidas com o fim de garantir a qualidade do serviço prestado à população.

Dentre as determinações, segundo o Procon, está o aumento do número de colaboradores no estabelecimento, uma vez que foi apurado durante fiscalização que há somente uma atendente no local; o cancelamento do agendamento virtual para atendimento na agência, haja vista que este ocorre em desacordo com o previsto no Art. 4° da Lei 9.018/20; e a realização de atendimento aos sábados, conforme redação do parágrafo 3°, do artigo 2° da mesma Lei.



'As determinações deverão ser cumpridas no prazo de 48h, sob pena de aplicação de nova multa. Destaca-se que a empresa já havia sido notificada pelo Procon, sendo certo que da notificação foi dado início ao procedimento administrativo de aplicação de multa', informa o Procon de Búzios.