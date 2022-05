Búzios

Defesa Civil de Búzios participa de operação do Departamento de Recursos Minerais do Estado do Rio de Janeiro sobre solos e costões rochosos do município

Foram recolhidos materiais nos costões rochosos das praias de Tucuns e Geribá. Também nos solos do Alto de Manhattan e no ponto turístico da Ponta do Pai Vitório, na Rasa

