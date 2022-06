Prefeitura de Búzios mantém Programa de Combate ao Tabagismo no município - Divulgação

Publicado 07/06/2022 14:57

Búzios - A Prefeitura de Búzios mantém no município o Programa de Combate ao Tabagismo, nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), Policlínica, e no Hospital Municipal Rodolpho Perissé (HMRP), que tem colaborado com a redução da quantidade de fumantes e, consequentemente, a morbimortalidade relacionada ao consumo de derivados do tabaco no município. Os interessados podem procurar a UBS do seu bairro e solicitar a participação nos grupos de apoio.

Nos grupos a pessoa recebe informações e apoio profissional, além de, quando necessário, avaliação clínica, e terapia medicamentosa. O tabagismo é reconhecido como uma doença crônica causada pela dependência à nicotina. Ele também é considerado a maior causa evitável isolada de adoecimento e mortes precoces em todo o mundo. A Organização Mundial da Saúde aponta que o tabaco mata mais de 8 milhões de pessoas por ano.

“O tabagismo é mudança de hábito e estilo de vida. É isso o mais importante que trabalhamos nas sessões. ”, reforça Gabriele Farias, assistente social e coordenadora do Programa em Búzios.

No dia 25 de maio foi realizada uma capacitação do Programa de Combate ao Tabagismo no Hospital Municipal Rodolpho Perissé (HMRP), para representantes de diferentes setores da Secretaria de Saúde do município, além de outras Secretarias. O Objetivo foi capacitar profissionais de diferentes setores como multiplicadores de informações e orientações no município. Além disso, profissionais de saúde como psicólogos, assistentes sociais e enfermeiros com ensino superior, podem realizar abordagem, anamnese, intervenção, orientações e tratamento do paciente.