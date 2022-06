Durante a inspeção, os agentes identificaram o armazenamento de mais de 90kg de alimentos fora do prazo de validade - Letycia Rocha (RC24h)

Na manhã desta terça-feira (7), o Procon de Búzios, que segue com a ação de fiscalização em diversos estabelecimentos comerciais da cidade, detectou uma série irregularidades graves que ocasionou a interdição de um mercado localizado no Centro.

Durante a inspeção, os agentes identificaram o armazenamento de mais de 90kg de alimentos fora do prazo de validade, guardados sem refrigeração e estocados próximos a materiais inadequados, além de outros com a data do vencimento raspada.

Após a ação, o Órgão Fiscalizador solicitou o apoio da Vigilância Sanitária que determinou o fechamento imediato do espaço reservado para armazenamento dos produtos e deliberou a inutilização e descarte dos alimentos inapropriados para o consumo.

Foram descartadas peças de presunto, queijos, salgados, margarina e produtos que estavam sendo comercializados na modalidade granel sem qualquer especificação. O local foi autuado e interditado provisoriamente pelo prazo de cinco dias.

A Coordenadora do Procon, Hanna Maia, destacou que as irregularidades encontradas infringem vários artigos do Código de Defesa do Consumidor.

“A nossa intenção não é interditar em definitivo os fornecedores, mas assegurar que as normas sanitárias sejam respeitadas e garantir que o consumidor final não seja prejudicado, após o cumprimento das exigências, o estabelecimento terá a interdição suspensa e poderá retomar as atividades”, declarou.