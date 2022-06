Búzios Cine Festival agora em junho, no balneário mais badalado do Brasil - Prefeitura de Búzios

Publicado 10/06/2022 12:18

Búzios - A cidade mais badalada do Brasil, o município de Búzios na Região dos Lagos não pára e realizará entre os dias 23 à 26 de junho de 2022, a 26º edição do Búzios Cine Festival. O festival, que é realizado há 25 anos em Búzios, é um dos principais eventos culturais do município. As exibições serão realizadas no Cine Bardot, na Praça Santos Dumont e na Praça Zé Paraíba, em Cem Braças.

Segundo informações, o festival tem apoio da Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria de Turismo em parceria com a Funarj, e tem mostras de filmes nacionais e internacionais em première, além da exibição de obras clássicas e populares.

Com intuito de tornar o Búzios Cine Festival um ponto de encontro dos principais diretores dos Festivais de Cinema da América Latina, será realizado nesta edição o primeiro encontro entre eles.

A 26ª edição do Búzios Cine Festival reunirá bons filmes e entretenimento para todos, e aquecerá a economia da cidade.