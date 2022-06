Búzios sedia pela primeira vez a Taça do Interior de Futebol de Mesa - Prefeitura de Búzios

Publicado 22/06/2022 13:52

Búzios - Pela primeira vez, A Federação de Futebol de Mesa do Estado do Rio de Janeiro – FEFUMERJ promoverá a Taça do Interior de equipes em Búzios, município da Região dos Lagos do Rio de Janeiro. O evento acontece neste domingo (26), a partir das 10h, na praça do Inefi, no bairro da Rasa, com apoio da Prefeitura de Búzios.

O tradicional “Jogo de Botão”, promete fortes emoções, com treze rodadas de pura adrenalina. O evento terá a participação de grandes clubes do estado, como: Vasco, Flamengo, Fluminense, América, Zico 10 (Clube do Galinho de Quintino), entre outros. A Região dos Lagos será representada pela equipe Dobermans.



A FEFUMERJ no seu Instagram, transmitirá flaches ao vivo, direto do ginásio do Inefi, a partir das 10h.