Búzios Cine Festival agora em junho, no balneário mais badalado do Brasil - Prefeitura de Búzios

Búzios Cine Festival agora em junho, no balneário mais badalado do BrasilPrefeitura de Búzios

Publicado 22/06/2022 13:52

Búzios - O município de Búzios, o balneário mais badalado do Brasil, traz de volta, o Búzios Cine Festival. De 23 a 26 de junho, a 26º edição do evento ganha mais um espaço de exibição na Praça Zé Paraíba, em Cem Braças, ampliando assim o circuito tradicionalmente realizado na Praça Santos Dumont e no Gran Cine Bardot. Outra novidade deste ano será um programa de curtas-metragens, em que público e convidados poderão assistir a produção de jovens talentos, com objetivo de dar espaço, visibilidade e oportunidade para novos criadores e realizadores.

A abertura do Festival será nesta quinta-feira (23), no Gran Cine Bardot, com a exibição do longa-metragem francês “O Próximo Passo”, de Cédric Klapisc, às 20h, para convidados.

As demais exibições terão início na sexta-feira (24). Os ingressos para assistir às sessões no Gran Cine Bardot deverão ser retirados 30 minutos antes do início. O tradicional cinema ao ar livre será realizado nas praças Santos Dumont (Centro) e Zé Paraíba (Cem Braças).

O Búzios Cine Festival é uma realização do CIMA, do Gran Cine Bardot e da FUNARJ – Secretaria de Cultura e Economia Criativa, Governo do Estado do Rio de Janeiro e com apoio Institucional da Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria de Turismo.

26º BUZIOS CINE FESTIVAL – PROGRAMAÇÃO

GRAN CINE BARDOT

– Quinta-feira (23)

20h – O Próximo Passo, de Cédric Klapisc

– Sexta-feira (24)

17h30 – Ladrão Americano, de Miguel Silveira

19h – Minha Família Perfeita, de Felipe Joffily

21h – Golias, de Frédéric Tellier

– Sábado (25)

17h30 – Rio De Ouro, de Sarah Dupont e Reuben Aaronson

19h00 – Las Siamesas, de Paula Hernandez

21h00 – O Bom Patrão, de Fernando León de Aranoa

– Domingo (26)

17h30 – MOSTRA CURTAS:

O Peixe de Natasha Jascalevich

Ouro Para O Bem Do Brasil, de Gregory Baltz

À Margem Do Universo, de Tiago Esmeraldo

As Novas Aventuras Do Kaiser, de Marcos Magalhães

Única Saída, de Sérgio Malheiros

19h – Um Herói, de Asghar Farhadi

21h – O Próximo Passo, de Cédric Klapisc

PRAÇA SANTOS DUMONT

– Sexta-feira (24)

19h – Encanto de Byron Howard e Jared Bush

21h30 – Amor Sublime Amor, de Steven Spielberg

– Sábado (25)

19h – Sonic 2, de Jeff Fowler

21h30 – Medida Provisória, de Lázaro Ramos

– Domingo (26)

18h00 – Meu Amigãozão de Andrés Lieban

19h30 – 4×100 Correndo Por Um Sonho, de Tomas Portella

PRAÇA CEM BRAÇAS

– Sábado (25)

18h – Meu Amigãozão, de Andrés Lieban

19h30 – 4×100 Correndo Por Um Sonho, de Tomas Portella

– Domingo (26)

18h – 31 Minutos, de Álvaro Diaz e Pedro Peirano

19h30 – Correndo Atrás, de Jefferson De