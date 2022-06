Conselho Municipal de Segurança é reativado em Búzios - Prefeitura de Búzios

Publicado 22/06/2022 13:52

Búzios - Aconteceu na última quarta-feira (15) na Secretaria de Segurança e Ordem Pública, a primeira reunião do Conselho Municipal de Segurança. Na ocasião foi eleita a mesa diretora do Conselho.



De acordo com o secretário da Pasta, Sergio Ferreira, a reativação do Conselho Municipal de Segurança foi uma determinação do Prefeito Alexandre Martins, que vem se empenhando em implantar novas ações para melhorar a Segurança Pública no município. “Além da reativação do Conselho, também estão em andamento as novas licitações para ampliar e modernizar o monitoramento da cidade, com implantação de reconhecimento facial e a criação do Plano Municipal de Segurança que será amplamente discutido junto às entidades públicas e sociedade civil”.

O Secretário também salientou que ficou muito contente com a presença de todos nesta primeira reunião do Conselho e que estará divulgando as próximas ações.



Foram eleitos para a mesa diretora do Conselho:



– Presidente: Dr. Silas Cabral representante da OAB Buzios;



– Vice-presidente: Sr. Daniel Sabino Bach representante da Associação dos Guarda municipais.