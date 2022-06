Idosos de Búzios participam do I Seminário sobre Direitos da pessoa idosa com realização de diversas atividades sobre o tema - Prefeitura de Búzios

Publicado 22/06/2022 13:52

Búzios - Na última quarta-feira (15) a Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria da Mulher e do Idoso, em comemoração ao dia Mundial da Conscientização contra a violência ao idoso, realizou o I Seminário sobre Direitos da pessoa idosa com diversas atividades dedicadas ao tema.

O evento aconteceu na sede da secretaria e proporcionou uma tarde de diversas atividades para os presentes. As palestras “Cuidado e proteção ao idoso” ministrada pela assistente social Simone Guimarães e “Direitos previdenciários para a pessoa idosa” pela Drª Karine Weber, além de apresentação do Coral Canta a Vida e do grupo de teatro Trem da Vida, ambos projetos pertencentes ao Centro de Convivência do Idoso (CCI) que em breve terá a inauguração da sua nova sede.

De acordo com a secretária da pasta, Daniele Guimarães, o resultado das ações realizadas são motivo de muita alegria. “A retomada do coral, do teatro e realização de eventos que estejam voltados para a abordagem das políticas públicas do idoso, são muito importantes para nossos moradores. Novos projetos estão sendo estudados, e nossos idosos poderão buscar o envelhecimento saudável, contando com apoio e suporte necessário”, declarou.