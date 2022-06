"Búzios Surf Pro Am 2022" acontece nesta semana em Geribá - Prefeitura de Búzios

Publicado 29/06/2022 14:16

Búzios - A Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria de Lazer e do Esporte realizará nesta semana, de 30 de junho a 03 de julho, na praia de Geribá, a segunda etapa dos circuitos estaduais Profissional e Junior da Feserj, o “Búzios Surf Pro Am 2022”.

O evento contará com a disputa de dez (10) categorias, sendo duas do Circuito Estadual Profissional e oito (08) do Estadual Júnior (nova geração) do Rio de Janeiro.

Para os profissionais, a etapa terá nível 2A, com premiação total de R$ 36 mil reais, divididos proporcionalmente entre as categorias masculina e feminina, seguindo modelo da CBSurf.

Para os juniores (Nova Geração), a etapa terá nível máximo (2A), sendo fundamental para a definição dos campeões estaduais e da equipe que irá representar o Estado do Rio na segunda etapa do circuito brasileiro amador da CBSurf deste ano. Os campeões receberão uma prancha do Shaper Ricardo Astral.

Inscrições no site da Feserj: http://feserj.org.br/inscricoes-abertas-p-o-buzios-surf-pro-am-2022/

Valores:

– Profissional (masculino e feminino): R$ 200,00 (duzentos reais)

– Sub-18 | Sub-16 | Sub-14 | Sub-12 (masculino e feminino): R$ 100,00 (cem reais).

A etapa do “Búzios Surf Pro Am 2022” terá transmissão ao vivo (Webcast) pelo Youtube da Wave Data Systems, com o apoio e suporte técnico da LS Internet.

Filiação:

Só Pontuam nos Rankings Estaduais Da Feserj atletas federados em 2022 (lembrando que para pontuar numa etapa o atleta tem que se filiar antes do início da mesma).

Informações sobre filiação à Feserj: http://feserj.org.br/filiacao-de-atleta/