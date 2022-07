Festival de inverno do Sesc em Búzios estreia com sucesso absoluto e arrasta multidões - Divulgação Búzios

Publicado 25/07/2022 13:58

Búzios - O Festival de inverno do Sesc no município de Búzios, a cidade mais badalada do Brasil, foi um sucesso absoluto e movimentou a península neste último fim de semana.

Já na primeira noite de apresentação do Festival de Inverno do Sesc, o cantor Diogo Nogueira reuniu milhares de pessoas que prestigiaram o evento embalados por muito samba do artista que é referência no seu segmento musical.

Segundo informações, o município da Região dos Lagos do Rio de Janeiro terá ainda mais dois eventos no mês de agosto e dois em setembro. Outubro terá evento o mês inteiro em Búzios, novembro serão três eventos e em dezembro o já aguardado 'Natal Luz' que teve a sua primeira edição no ano passado se consagrando em um sucesso absoluto.