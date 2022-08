Búzios é destaque na Mídia Internacional - Prefeitura de Búzios

Publicado 08/08/2022 14:34

Búzios - Mais uma vez Búzios é destaque na Mídia Internacional, desde vez, a península mais badalada do Brasil estará no Programa Modo Avião, do Canal Metro (TV) da Argentina.



Nesta sexta-feira (05), os âncoras do Programa, Daniel e Virginia entrevistaram o prefeito interino, Miguel Pereira, sobre os vários tipos de turismo que a cidade oferece para seus hóspedes, além das belezas naturais das praias.

No final da entrevista, o gestor fez um convite para os argentinos para virem à Búzios conhecer a cidade, que como sempre está de braços abertos para receber “Los Hermanos”.



A equipe Argentina percorrerá a cidade durante alguns dias focando no turismo e nos bucólicos lugarejos que o município oferece para o turista, incluindo costumes, cultura e diversão.



O Canal Metro da Argentina é aberto, sua programação é composta por produções independentes com temática geral, abrangendo diversos temas: saúde, economia, política, esportes, viagens, tecnologia, agricultura, etc.



Participaram da entrevista com o prefeito interino Miguel Pereira, o secretário de Lazer e do Esporte, Gugu Braga e a equipe da Secretaria do Turismo, Maycon Siqueira e Patrícia.