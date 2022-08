Búzios eleita como segundo destino de casamentos nas praias do Brasil - Imagem de internet

Publicado 08/08/2022 14:34

Búzios - Na próxima quinta-feira, dia 11 de agosto, a Inesquecível Casamento e a Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria de Turismo realizarão uma ação na praia de Armação para promover o Casamento Week Búzios que acontecerá nos dias 27 e 28 de agosto no Búzios Beach Resort, em Tucuns.



Nessa ação, será realizado um ensaio com o tema “Noivas invadem Búzios”. No local, será montado um cenário instagramável (fotogênico), como se o casamento fosse real. Além de fomentar Destination Wedding na cidade, a intenção é inspirar e atrair noivas de todo o país a se casarem no Balneário.

Pela primeira vez, Búzios vai sediar um evento destinado especialmente para o casamento dos sonhos de qualquer noiva, o Inesquecível Casamento Week Búzios. Os melhores fornecedores do mercado de casamento participarão do evento.



Confira a programação completa:

27 de Agosto – Sábado



16:00 – Degustação (Bebidas + Buffet).



16:30 – Talk Show O buffet e a bebida do casamento.



17:00 – Desfile de vestidos de noiva – Carol Hungria e Werner Concept Búzios



17:30 – Palestra Cerimonial de casamento do noivado até o grande dia focado para praia.



– Claudio Tironi



18:00 – A decoração do casamento na praia (Mesa Redonda com especialista).



19:00 – Apresentação Musical – Família Guarany



20:00 – Apresentação Musical



28 de Agosto – Domingo



16:00 – O que os noivos devem saber para se casar em Búzios com a Cerimonialista –



Raquel Abdu



17:00 – Mesa Redonda – Casar em Búzios – Cerimonialistas Viviane Neo, Juliana Horta,



Esther, Andrea Rodrigues e Sara Bessa.



Especialistas no destino falam sobre a experiência de casar nesse destino de cinema.



18:30 – Desfile de noiva.



19:00 – A escolha do local para casar. Opções de locais em Búzios para casar.



20:00 – Show de Encerramento – DUO RIO