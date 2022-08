Vândalos picham muro da Escola Municipal Darcy Ribeiro no Centro - Prefeitura de Búzios

Publicado 08/08/2022 14:34

Búzios - O muro da Escola Municipal Darcy Ribeiro, no centro do município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio amanheceu todo pichado nesta sexta-feira (05). A unidade escolar, que tem cerca de 600 estudantes do 6º ao 9º ano e recebeu pintura nova há poucos meses.

De acordo com o diretor da unidade, Jhony Baptista, a Escola realiza um trabalho interno de conscientização, sob a coordenação da Orientação Educacional. Reuniões com os pais e responsáveis também são realizadas como uma das ações preventivas.

“Como escola estamos abertos a qualquer denúncia de pichação. Realizamos uma apuração interna para saber quem é o responsável pelo dano, conversando com os alunos e seus responsáveis, quando acontece algum fato do tipo acontece, pois precisamos valorizar o patrimônio público, a escola pública”, explicou o diretor.

A Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia solicitou as imagens das câmeras do Centro de Monitoramento da Prefeitura que ajudarão na identificação do ato de vandalismo.

Causar danos ao patrimônio público é crime previsto no artigo 163 do Código Penal, sob pena que pode ir de seis meses a um ano de prisão ou o pagamento de uma multa.