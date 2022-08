Atletas de Búzios embarcam nesta sexta-feira para Campeonato Mundial de Sprint Inglaterra/2022 - Prefeitura de Búzios

Publicado 08/08/2022 14:35 | Atualizado 08/08/2022 14:40

Búzios - Nesta sexta-feira (05), com apoio da Prefeitura de Búzios, por meio das Secretarias de Lazer e do Esporte e Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda, a equipe de Canoa Havaiana Hui Hoa Búzios embarcou para a cidade de Londres, onde representará o Brasil no Campeonato Mundial de Sprint – Inglaterra/2022 que acontecerá dos dias 08 a 16 de agosto.



Com o apoio da prefeitura de Búzios, os atletas receberam através da Secretaria de Lazer e do Esporte, o transporte aéreo, hospedagem e seguro viagem e a Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda providenciou o traslado até o aeroporto do Galeão no Rio de Janeiro.

Desde a classificação para o Mundial de Va’a Sprint em Londres, os jovens atletas realizaram diversas ações, como rifas, bingos, eventos, venda de itens esportivos e também uma vaquinha online para angariar suporte e ajuda para a realização da viagem, que é um feito inédito no município.



Os integrantes do Clube de Canoa Havaiana Hui Hoa Búzios participarão com três equipes que foram classificadas como atletas da categoria 500 metros das equipes Open Masculina, Júnior 16 e Júnior 19, além de um atleta da categoria individual V1 500m do Clube Mahalo Búzios.



A cidade de Búzios ficará na torcida para que a Delegação Esportiva faça uma brilhante participação na competição e que este seja apenas o início das conquistas para os jovens do município.