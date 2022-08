Búzios, a cidade mais badalada do Brasil, tem escala de navios da temporada 2022/2023 confirmada - Prefeitura de Búzios

Publicado 08/08/2022 14:35

Búzios - Na manhã desta quinta-feira (04), o secretário de Turismo do município de Búzios, a cidade mais badalada do Brasil, Dom de Búzios, confirmou a previsão da escala para chegadas de navios para a temporada do verão 2022-2023 na cidade.



O secretário informou que serão 52 escalas dos transatlânticos, e 21 aportarão no píer do Centro e 31 no cais da Armação, o que trará benefícios e fomentará o comércio nas duas localidades. Os navios têm a previsão de chegada na península a partir do dia 07 de novembro com o MSC Fantasia e o período de chegada das embarcações devem seguir até o mês de abril de 2023.

O comércio da cidade sofre um impacto positivo e imediato com a chegada dos transatlânticos, pois de acordo com dados da Associação Brasileira de Cruzeiros Marítimos (CLIA Brasil), o turista deste segmento gasta um valor considerável durante o tempo de permanência no destino.



No próximo dia 14 de setembro, o secretário participará do 4º Fórum CLIA (Associação Brasileira de Cruzeiros Marítimos) Brasil 2022, que acontecerá na sede do Ministério do Turismo, em Brasília (DF), e reúne autoridades e grandes players do mercado de Cruzeiros para debater sobre tendências e os desafios para o desenvolvimento desta importante atividade turística no país.