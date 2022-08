Prefeitura de Búzios marcou mais de 15 mil exames desde janeiro de 2022 - Prefeitura de Búzios

Publicado 08/08/2022 14:35

Búzios - A Prefeitura de Búzios autorizou, desde janeiro deste ano, 15.700 de exames diversos no município, regularizando o fluxo de pedidos que estavam acumulados pela demanda reprimida de gestões passadas, somadas as restrições para realização de exames no ano de 2021 devido a pandemia de Covid-19.

A maior demanda era para os exames de ressonância magnética (RNM), procedimento de alta complexidade que é solicitado para a pesquisa e análise de doenças neurológicas, ortopédicas, abdominais, cervicais e cardíacas. Mais de 1000 ressonâncias foram realizadas neste período, número acima da média de municípios com maior índice populacional.

Os exames são prescritos pelo médico especialista nas Unidades Básicas de Saúde e policlínicas, depois precisa ser validado pela Central de Marcação na sede da Secretaria Municipal de Saúde, na Estrada da Usina Velha, nº 953, próximo ao Fórum e Prefeitura.