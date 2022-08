Alexandre Martins e Miguel Pereira realizam a 2ª Coletiva de Imprensa pautada em prestação de contas e anúncio de novas obras com previsão de entrega até o verão - Prefeitura de Búzios

Publicado 22/08/2022 12:12

Búzios - Na noite desta quinta-feira (18), o prefeito Alexandre Martins e o vice prefeito e secretário de Obras, Saneamento e Drenagem, Miguel Pereira, realizaram a 2ª Coletiva de Imprensa para prestação de contas e anúncio de novas obras para o município.

Além da imprensa, vereadores, secretários e autoridades participaram do momento que contou com a fala e exibição de vídeos das atividades prestadas por cada pasta específica no primeiro semestre do ano.

Saúde, Educação, Turismo, Mulher e Idoso destacaram as realizações que mostram os avanços alcançados para a cidade. O calendário de eventos que vem aquecendo e movimentando a economia local, Pride Búzios, IC WEEK, Búzios Biker Fest, MP Búzios, Festival da Sardinha, Búzios Wine, Degusta Búzios, Festival Búzios de Hipismo, Búzios Esporte Festival, Aniversário da Cidade, Encontro de Carros Antigos, Natal de Luz, Cantata de Natal estão entre as realizações da prefeitura. Para o próximo ano novos projetos estão previstos, entre eles está a Festa das Nações que também deverá integrar o calendário.

Faltando apenas 03 meses para a chegada do verão, os cronogramas que transformaram a cidade num verdadeiro canteiro de obras, visam a breve conclusão dos trabalhos para que uma nova Búzios esteja pronta até dezembro. Casa da Mulher Buziana, novas praças, maternidade, centro de imagem, UPA da Rasa, UBS bairros da Marina e Capão, nova policlínica e Centro de Apoio Psico Social (CAPS).

Projeto para nova ponte da Marina, valão de Cem Braças, lagoa do Capão, pavimentação e drenagem de mais 33 ruas, batalhão do Corpo de Bombeiros, além da conclusão das novas instalações do prédio da guarda e Centro de Convivência do Idoso – CCI em breve serão entregues para população buziana.

Sr. Miguel destacou que os trabalhos seguem em ritmo cada vez mais acelerado e de acordo com o andamento das obras, as inaugurações acontecerão com cada vez mais frequência. “A cobrança e fiscalização é fundamental para que os trabalhos se concluam com excelência, e no ritmo que estamos seguindo, vai ter obra para inaugurar quase todo mês”, afirmou o vice prefeito.

Para Alexandre, uma gestão transparente e participativa se faz com proximidade e constância, de acordo com o gestor, a cidade evoluiu e vai evoluir muito mais. “Não existe a possibilidade de realizar obras sem causar algum desconforto, mas o resultado final é uma cidade muito melhor estruturada e pronta para atender moradores e turistas. Ainda tem muita coisa para fazer, e nós seguiremos com os trabalhos a todo vapor”, declarou.