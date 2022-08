Carcaça de baleia Jubarte encalhada na praia Brava foi removida em Búzios - Prefeitura de Búzios

Publicado 22/08/2022 12:12

Búzios - A Secretaria do Ambiente, Pesca e Urbanismo de Búzios, município da Região dos Lagos do Rio de Janeiro, atendeu um chamado na última semana para a retirada de uma baleia jubarte que foi trazida pelas correntes marítimas e encalhou nas areias da praia Brava e nesta sexta-feira (19) realizou a remoção do animal.

O animal de grande porte, já estava estado de putrefação e o local de acesso para a locomoção do maquinário era inviável devido ao solo da praia e ao peso do mesmo.

A equipe agiu imediatamente isolando e interditando a área, e em seguida implementou um protocolo emergencial para arrastar a baleia para fora da praia e fazer as seguintes tentativas: afundar a carcaça em área de mar aberto ou levá-la para ser enterrada em solo que permitisse a passagem do maquinário pesado.

A Secretaria do Ambiente, Pesca e Urbanismo tem trabalhado para a criação de um protocolo técnico que deve ser aplicado nos diversos casos de encalhes ocorridos em Búzios, a ação possibilita a celeridade no processo da remoção dos animais e evita os transtornos que ocorrem com os fatos, pois é possível estabelecer um correto destino aos restos mortais desses animais e sempre que possível reaproveitar as ossadas para osteomontagem e estudos.

De acordo com o secretário da pasta, Evanildo Nascimento, todos os procedimentos foram realizados com o apoio da Guarda Vida, “Levamos o animal em direção à praia Rasa onde o maquinário da prefeitura faria o enterro do mamífero, entretanto, de acordo com os operadores da embarcação que realizou o reboque da carcaça da baleia, a cauda do animal se rompeu e afundou a cerca de 23 metros de profundidade”, explicou.