'Não veio ninguém na Secretaria de Saúde de Búzios e nem solicitaram documentos ou contrato', desmente o Secretário Leonidas HeringerDivulgação

Publicado 24/08/2022 13:41 | Atualizado 24/08/2022 13:52

Búzios - O Secretário de Saúde do município de Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro desmentiu notícias falsas de que a Polícia Federal estaria no balneário fazendo operação. As notícias foram veiculadas na manhã desta quarta-feira (24), incluindo Búzios numa operação da Polícia Federal contra desvios de verbas públicas na saúde.

"Na Secretaria de Saúde não veio ninguém e tampouco fomos notificados de nada e nem solicitaram documento ou contrato algum. Sequer vieram aqui', afirmou Leonidas Heringer, Secretário de Saúde de Búzios, com exclusividade ao Dia.

Segundo a Polícia Federal foi realizado na manhã desta quarta-feira (24), uma operação para cumprir 14 mandados de busca e apreensão contra suspeitos de desvio de verbas na Secretaria de Saúde de Belford Roxo, na Baixada Fluminense.



A Operação Fármaco visa desarticular uma organização criminosa suspeita de lavagem de dinheiro e de cometer fraudes em licitações.

Um dos alvos é o empresário Jorge Henrique Pires Paes, conhecido como Henrique dos Remédios. De acordo com as investigações, fez inúmeras doações em dinheiro para candidatos a cargos públicos, o que, segundo a polícia, pode indicar busca de apoio político para que suas empresas continuassem sendo contratadas pelos órgãos públicos beneficiados.



Agentes tentam cumprir mandados de busca e apreensão na Baixada e em um condomínio da Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.