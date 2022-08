Búzios terá representantes na Liga Brasileira de Free Fire - Divulgação

Búzios terá representantes na Liga Brasileira de Free FireDivulgação

Publicado 26/08/2022 17:25

Búzios - A Prefeitura de Búzios, por meio da secretaria de Lazer e do Esporte, promove o apoio aos competidores da modalidade esportiva dos jogos eletrônicos que representarão a cidade na Liga Brasileira de Free Fire (LBFF) série B que acontece no próximo domingo (28).



A competição contará com 36 equipes de todo Brasil e Búzios participará com a equipe Real Búzios E-sports. A edição é a principal e maior dentro do nicho do jogo eletrônico para celulares no país com 3 divisões: Séries A, B e C, disputadas em duas etapas por ano. Os esportes eletrônicos atualmente são regulamentados pela Lei Geral do Esporte e Lei Pelé.

A elite classificada segue para o “Free Fire World Series” que é a competição internacional. No mês de outubro, a participação dos competidores de Búzios será no “Panamericano de E-sports”, que acontecerá na cidade de Buenos Aires – Argentina. Este torneio garante a classificação para o Campeonato Mundial de e-sports, IESF 2022 e será realizado no final do ano na ilha de Bali, Indonésia. O time de Búzios representará a seleção brasileira de PUBG mobile.



As competições serão transmitidas ao vivo através da RedeTV, Space, nos canais oficiais do Free Fire e canais de esportes no Youtube, Booyah e TikTok.